Доктор
психологических
наук,
профессор
Эдуард Помыткин

Консультативно – тренинговый

Психологический центр

Сотрудники психологического центра
0
Научных публикаций
0
Лет психологической помощи
0
Психологических направлений
0
Профессиональных сотрудников

ПСИХОЛОГ ДЕТЯМ

Wave

Детский психолог проводит коррекцию тревожности, страхов, агрессивных тенденций, развивает самооценку, помогает выявить способности и развить творческий потенциал, наладить отношения со сверстниками и взрослыми.

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ПСИХОЛОГ ВЗРОСЛЫМ

Wave

Психолог для взрослых поможет преодолеть стресс, хроническую усталость, неврозы, депрессии, страхи и одиночество, проблемы в межличностных отношениях. Поможет в поиске себя, смысла жизни и самореализации в социуме.

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ПСИХОЛОГ СЕМЬЕ

Wave

Семейный психолог поможет в выборе спутника жизни, построении семейных отношений, разрешении семейных конфликтов, подготовке к рождению ребенка и правильном воспитании детей.

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Международная команда

психологов высшей категории

РЫБАЛКА ВАЛЕНТИН ВАСИЛЬЕВИЧ
РЫБАЛКА ВАЛЕНТИН ВАСИЛЬЕВИЧДоктор психологических наук, профессор
ПОМЫТКИНА ЛЮБОВЬ ВИТАЛЬЕВНА
ПОМЫТКИНА ЛЮБОВЬ ВИТАЛЬЕВНАДоктор психологических наук, профессор
ПОМЫТКИН ЭДУАРД АЛЕКСАНДРОВИЧ
ПОМЫТКИН ЭДУАРД АЛЕКСАНДРОВИЧДоктор психологических наук, профессор
ИГНАТОВИЧ ЕЛЕНА МИХАЙЛОВНА
ИГНАТОВИЧ ЕЛЕНА МИХАЙЛОВНАДоктор психологических наук
ПАВЛЫК НАТАЛЬЯ ВАСИЛЬЕВНА
ПАВЛЫК НАТАЛЬЯ ВАСИЛЬЕВНАДоктор психологических наук
РАДЗИМОВСКАЯ ОКСАНА ВИТАЛЬЕВНА
РАДЗИМОВСКАЯ ОКСАНА ВИТАЛЬЕВНАКандидат психологических наук, семейный психолог
ЗАЯЦ ИВАН ВИТАЛЬЕВИЧ
ЗАЯЦ ИВАН ВИТАЛЬЕВИЧПрактический психолог, профориентолог
ШЕВЕНКО АЛЛА НИКОЛАЕВНА
ШЕВЕНКО АЛЛА НИКОЛАЕВНАПрактический психолог
ПАРАСЕЙ АЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА
ПАРАСЕЙ АЛИНА АЛЕКСАНДРОВНАКандидат психологических наук
ИВАНОВА ОКСАНА ВИКТОРОВНА
ИВАНОВА ОКСАНА ВИКТОРОВНАКандидат психологических наук
КРАВЧЕНКО ЮЛИЯ ИГОРЕВНА
КРАВЧЕНКО ЮЛИЯ ИГОРЕВНАПрактический психолог, детский психолог
ИЛЬНИЦКАЯ ОЛЬГА
ИЛЬНИЦКАЯ ОЛЬГАПрактический психолог, гештальт практик
КОВАЛЕВ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
КОВАЛЕВ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧПрактический психолог, психотерапевт
ПАНАСЮК КАТЕРИНА ГЕОРГИЕВНА
ПАНАСЮК КАТЕРИНА ГЕОРГИЕВНАПрактический психолог
ШПАЧЕНКО НАТАЛИЯ ОЛЕГОВНА
ШПАЧЕНКО НАТАЛИЯ ОЛЕГОВНАПрактический психолог, психотерапевт
ИСАДКОВА КРИСТИНА ВЯЧЕСЛАВОВНА
ИСАДКОВА КРИСТИНА ВЯЧЕСЛАВОВНАПрактический психолог, педагог
СОТРУДНИКИ

Психолог окажет помощь

Страх и тревога
Депрессия
Апатия
Нарушение сна
Семейные проблемы
Хроническая усталость
Кошмары
Проблемы личностного роста
Стресс, напряжение
Профессиональные кризисы
Проблемы в общении
Психологические травмы

Почему выбирают именно нас:

оперативная помощь

ОПЕРАТИВНАЯ ПОМОЩЬ КЛИЕНТУ

Наши специалисты готовы к встрече с Вами в кратчайшие сроки

многолетняя практика

МНОГОЛЕТНЯЯ УСПЕШНАЯ ПРАКТИКА

Опыт работы более 40 лет, широкий спектр решения психологических проблем любой сложности

специалисты с мировым именем

СПЕЦИАЛИСТЫ С МИРОВЫМ ИМЕНЕМ

Наши сотрудники регулярно проводят консультации, семинары и тренинги в разных странах мира

оперативная помощь клиенту

ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Авторские разработки и новейшие методы психологической помощи гарантируют высокую эффективность

Направления работы

Психологическая диагностика

Психологическая диагностика

Определение профессиональной направленности, ценностных ориентаций, выявление творческих способностей.

Психологическое консультирование

Психологическое консультирование

Сопровождение в кризисных ситуациях, семейное консультирование, детский психолог.

Психолог онлайн

Психолог онлайн

Возрастная психология, диагностика, консультирование онлайн. Выберите удобное приложение Skype, Viber, WhatsApp.

Психологические тренинги и семинары

Психологические тренинги, семинары

Тренинги личностного, семейного и профессионального развития. Обучающие семинары.

Отзывы

Мои внутренние поиски привели в Психологический центр Э.А. Помыткина. Благодаря этому я смогла лучше разбираться в себе, внутреннем мире, в других людях, преодолеть многие страхи и неуверенность, а также появилось постоянное желание познавать и развивать себя и своё окружение, свой мир!

Отзывы о психологическом центреНаталья, преодолела неуверенность.

Обратилась с целью избавиться от панического страха насекомых, хоть и не верила, что это возможно. Действительно произошло волшебство, ведь я не просто избавилась от панического страха, а даже завела “домашних питомцев” – двух жучков. Научилась смотреть в глаза страхам и проблемам.

Отзывы о психологическом центреАнтонина, избавилась от страха.

Вы помогли нашей семье успешно пройти несколько самых тяжелых периодов. Благодаря Вам мы пережили потери, остались вместе, идем вперед и изо всех сил стараемся идти вперед счастливыми. Спасибо за ваш профессионализм, за желание помочь, за спокойствие, оптимизм и поддержку!

Отзывы о психологическом центреИрина, пережила потерю близких.
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