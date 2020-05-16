Психологический центр

Обратилась с целью избавиться от панического страха насекомых, хоть и не верила, что это возможно. Действительно произошло волшебство, ведь я не просто избавилась от панического страха, а даже завела “домашних питомцев” – двух жучков. Научилась смотреть в глаза страхам и проблемам.