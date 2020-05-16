Консультативно – тренинговый
Психологический центр
ПСИХОЛОГ ДЕТЯМ
Детский психолог проводит коррекцию тревожности, страхов, агрессивных тенденций, развивает самооценку, помогает выявить способности и развить творческий потенциал, наладить отношения со сверстниками и взрослыми.
ПСИХОЛОГ ВЗРОСЛЫМ
Психолог для взрослых поможет преодолеть стресс, хроническую усталость, неврозы, депрессии, страхи и одиночество, проблемы в межличностных отношениях. Поможет в поиске себя, смысла жизни и самореализации в социуме.
ПСИХОЛОГ СЕМЬЕ
Семейный психолог поможет в выборе спутника жизни, построении семейных отношений, разрешении семейных конфликтов, подготовке к рождению ребенка и правильном воспитании детей.
Международная команда
психологов высшей категории
Психолог окажет помощь
Почему выбирают именно нас:
Направления работы
Психологическая диагностика
Определение профессиональной направленности, ценностных ориентаций, выявление творческих способностей.
Психологическое консультирование
Сопровождение в кризисных ситуациях, семейное консультирование, детский психолог.
Психолог онлайн
Возрастная психология, диагностика, консультирование онлайн. Выберите удобное приложение Skype, Viber, WhatsApp.
Психологические тренинги, семинары
Тренинги личностного, семейного и профессионального развития. Обучающие семинары.
Отзывы
Мои внутренние поиски привели в Психологический центр Э.А. Помыткина. Благодаря этому я смогла лучше разбираться в себе, внутреннем мире, в других людях, преодолеть многие страхи и неуверенность, а также появилось постоянное желание познавать и развивать себя и своё окружение, свой мир!
Обратилась с целью избавиться от панического страха насекомых, хоть и не верила, что это возможно. Действительно произошло волшебство, ведь я не просто избавилась от панического страха, а даже завела “домашних питомцев” – двух жучков. Научилась смотреть в глаза страхам и проблемам.
Вы помогли нашей семье успешно пройти несколько самых тяжелых периодов. Благодаря Вам мы пережили потери, остались вместе, идем вперед и изо всех сил стараемся идти вперед счастливыми. Спасибо за ваш профессионализм, за желание помочь, за спокойствие, оптимизм и поддержку!
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